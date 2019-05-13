مقتل مسنة برصاص حوثي إرهابي بمحافظة الضالع

الخليج - واس

قُتلت مسنة برصاص ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية الأزارق غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية: إن مسنة في الثانية والسبعين من عمرها قتلت بالرصاص في قرية “ذي علي” غربي مديرية الأزارق، وفقًا لما أورده موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وبحسب المصادر فإن المدنية لفظت أنفاسها قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافها، مشيرًة إلى أن الميليشيا تواصل استهداف السكان المحليين بالقنص والقصف المدفعي في أطراف منطقة باهر، متسببة بوقع ضحايا مدنيين.