عجوز هندي يعض ثعبانا لدغه ويلقى مصرعه

في حادث غريب، تُوفي عجوز هندي بعد أن عض ثعبانا ساما ثم حاول أن يأكله، وذلك بعد أن عضه الزاحف السام في البداية، وفقا للعين الإخبارية.

وكان بارفات جالا باريا، (70 عاما) من قرية أجانوا في مقاطعة ماهيسجار في ولاية جوجارات، يعمل في مزرعته الأسبوع الماضي عندما عضه ثعبان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وفي نوبة غضب، التقط باريا الثعبان من الأرض بيديه وقضم جزءا كبيرا منه، قبل أن يسقط على الأرض، ثم نُقل إلى مستشفى "جودهرا" الحكومي في لونوادا لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 4 ساعات من لدغ الثعبان.

وقالت ليلا باريا زوجة ابن باريا للصحفيين إن أحد الأقارب شهد "عملية الانتقام"، مضيفة: "أخذ قريبنا الأفعى وأحرقها، لكنه نقل الرفات مع والد زوجي إلى المستشفى".

بقايا الثعبان المحترق

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وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الإبلاغ عن وفاة رجل بعد أكل ثعبان حي.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي، توفي رجل يعاني من نقص شديد في السكر في منطقة أمروها بعد أكل ثعبان حي وجده على الطريق، وقيل إنه استفز من قبل القرويين لأكل الثعبان السام.

ووفقا لسكان محليين، طلب منه بعض القرويين أن يلعب مع الثعبان أثناء تسجيلهم للحادث بأكمله على هواتفهم المحمولة.

وقام الضحية بوضع الثعبان على رأسه لبعض الوقت، وبعد الكثير من الاستفزازات من السكان المحليين، وضع الثعبان في فمه، وقبل أن يدرك ما كان يحدث، انزلق الثعبان من يديه وشق طريقه إلى القصبة الهوائية.