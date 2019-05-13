وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "التوجيه جاء بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال ناشطون إنه آثار ضجة في المملكة، يظهر شابا في إحدى مناطق السعودية خلال تحرشه بفتاة بإحدى الأسواق.
وكانت النيابة العامة السعودية، قد نشطت مؤخرا برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات. وقالت إن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد يثير ضجة في السعودية... والنائب العام يتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.