إصابة شخصين إثر حريق في عمارة سكنية بحائل

صحيفة الخليج الالكترونية أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل اليوم الاحد حريقا اندلع بعمارة سكنية بحي الملك عبدالله، حيث تم إخلاء النزلاء كافة. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن الحادثة نتج عنها إصابة شخصين نقلا للمستشفى لتلقي العلاج بسبب تعرضهما للاختناق وغادروه بعد تحسن حالتهما وجاري التحقيق لكشف أسباب الحادث.

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