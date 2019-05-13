الان تتابع أمريكية وإيطالية تنالان إجازة قرآنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:
منح القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة اجازتين قرآنية عبر برنامج تعليم القرآن عن بعد للطالبة الأمريكية آسيا أكيورت ، والإيطالية أمل مصلح وذلك منذ مطلع شهر رمضان المبارك.
وحصلت أكيورت على الاجازة برواية الأدوري عن أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية بعد أن قرأت على يد المجيزة الأستاذة كريمة هنري سربنسكي حيث أنها قرأت عشرة أجزاء مشافهة وعشرين جزءاً عن طريق عن طريق الغرفة الصوتية – ( برنامج زووم ).
فيما نالت مصلح إجازة بقراءة عاصم الكوفي للمجازة بعد أن قرأت على المجيزة الأستاذة نجاة العرولي عشرين جزءاً عن طريق برنامج التعليم عن بعد ثم حضرت للعمرة وقرأت عشرة أجزاء مشافهة في مقر جمعية خيركم – القسم النسائي وذلك لرغبتها في أن تنال هذا الشرف العظيم في بلاد الحرمين.
ويختم في قسم التعليم الالكتروني بالقسم النسائي التابع لجمعية خيركم شهرياً العشرات من الطالبات الراغبات في الحصول على الاجازة من داخل المملكة وخارجها.
فيما عبّرن عن سر اختيارهن للجمعية كونها تضم كوادر من المتخصصات والمتقنات في القراءات القرآنية وعلوم القرآن واللاتي يجدن اللغات الأجنبية وتعليم القرآن عن بعد.
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