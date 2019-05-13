وفاة نجمة سناب شات «دانة القحطاني» بنوبة قلبية‬

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

توفيت نجمة تطبيق سناب شات الطفلة دانة القحطاني بنوبة قلبية. وفوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعية بالخبر المؤلم الذي أعلنه والدها عبر حسابه الشخصي، مؤكداً وفاتها متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة.‬

‫ودانة هي البنت الصغرى في الثلاثي الشهير غناتي ودنا ودانة، وحققن شعبية كبيرة في العامين الماضيين مع والدهن، بعد أن لفتن الأنظار بطرحهن الذي تضمن يومياتهم الأسرية مع والدهن مشعل القحطاني.

‫وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر وسم‬‫ ⁧‫#وفاة_دانة_القحطاني‬⁩ وعبروا عن حزنهم لهذا الخبر المؤلم.