الان تتابع واتس آب وثريما يوقفان دعم هواتف ويندوز فون والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
من المتوقع أن يعاني أصحاب الهواتف المزودة بنظام ويندوز فون من قيود جديدة مقارنةً مع أصحاب أجهزة أندرويد وهواتف آي فون، بعد إعلان شركة مايكروسوفت التوقف عن تطوير نظام التشغيل ويندوز فون، وويندوز 10 موبايل، وبالتالي لن يتمكن المستخدم من استعمال تطبيقات التراسل الفوري واتس آب وثريما على هذه الهواتف.
وأعلنت شركة واتس آب أنه من المقرر أن يعمل تطبيق التراسل الفوري بأمان على هواتف ويندوز حتى نهاية 2019، وأطلقت شركة Threema الإصدار 3.0، ليكون آخر نسخة تحديث لنظام ويندوز موبايل.
ويوفر الإصدار الجديد من تطبيق Threema وظيفة Safe، والتي تتيح للمستخدم نقل مُعرّف Threema وجهات الاتصال، والمجموعات إلى نظام تشغيل آخر مثل غوغل أندرويد، أو أبل “آي أو إس”>
كما يمكن لمستخدمي واتس آب الانتقال بحسابهم مع جهات الاتصال والمجموعات إلى أنظمة التشغيل الأخرى، في حين أنه لا يمكن نقل سجلات الدردشة إلى أنواع الهواتف الأخرى.
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