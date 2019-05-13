شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى بغداد تحذر من ارتفاع درجة التوتر فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت السفارة الأمريكية في بغداد من ارتفاع درجة التوتر في العراق. وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد أن السفارة الأمريكية في بغداد طالبت المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق.

وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية إن التحذير مرتبط بتصاعد التوتر وليس تحذيرا دوريا كما هو معتاد في مناسبات محددة.

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