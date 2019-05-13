وزير الطاقة السعودي: ناقلتان سعوديتان تعرضتا لهجوم تخريبي قرب الإمارات أمس

وتابع الفالح، "لم ينجم عن الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وأردف الفالح، "نؤكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية، تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي".
وكانت أدانت كل من مصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات تعرض 4 سفن لأعمال تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.
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