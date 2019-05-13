حكومة صنعاء تتهم اليونيسف باستقطاع مبالغ من الحوافز النقدية للمعلمين

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" الحوثيين، عن وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم المساعد، خالد إبراهيم، إن "لجنة الطوارئ المركزية في الوزارة طالبت في مذكرة وجهتها للممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بصنعاء بإعادة النظر في استقطاعات غير مبررة والعمل على إعادتها للمستفيدين بشكل عاجل".

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وأضاف: "هذه الاستقطاعات تمت من طرف واحد من قبل اليونيسف دون إشعارنا، ولم تكن من ضمن آلية الصرف المعتمدة، لذا ينبغي على المنظمة إيجاد حل سريع لإعادة كافة الخصميات لمستحقيها".

وذكر، أن "الوزارة تلقت الكثير من البلاغات والشكاوى من المحافظات المستهدفة في اليوم الأول من عملية الصرف المالي للدورة الثانية، أظهرت خصم مبالغ كبيرة على المستفيدين".

واستغرب وكيل وزارة التربية من "الخصم غير المبرر والذي ليس من اختصاص جهات التحقق التابعة لليونيسف بل الوزارة".

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وحمل إبراهيم، "اليونيسف مسؤولية تجاوزهم صلاحيات الوزارة في تنفيذ هذه الاستقطاعات".

وأعلنت اليونيسف، بدء برنامج الحوافز لنحو 130 ألف معلم في اليمن، من شهر ديسمبر/كانون الأول، إذ يقدم مبلغ 50 دولارا كحافز لكل معلم، نتيجة عدم دفع الأجور للمعلمين منذ أشهر.

ويعاني اليمن، بفعل معارك متواصلة منذ نحو أربع سنوات بين الحوثيين من جهة والجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي من جهة أخرى، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.