شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يُخلي المنومين بمستشفى الولادة في حائل.. و«الدفاع المدني» يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، من السيطرة على حريق محدود اندلع في مستشفى الولادة والأطفال مساء أمس، دون إصابات.

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وأعلنت صحة حائل، في بيان لها، أنه تم إخماد حريق محدود في مستشفى الولادة والأطفال، عبارة عن تماس كهربائي في وحدة تكييف بإحدى غرف التنويم بالمستشفى في تمام الساعة 10:35 مساء أمس (الأحد).

وقالت الصحة: إنه على الفور أخلى الكادر الموجود الحالات التي بلغت حالة بما في ذلك أحد حراس الأمن المناوبين، وهم في حالة مستقرة تماماً، ثم العمل على إخماد الحريق المحدود بمساعدة الأجهزة ذاتية العمل، وإخراج المريضات المنومات دون أي إصابات.

ووصلت فرق مساعدة من الدفاع المدني خلال وقت قياسي والهلال الأحمر السعودي والجهات الأمنية خلال وقت قياسي، إضافة إلى فرق من مستشفيات القطاع الخاص وبمساعدة طاقم المستشفى، وتم الانتهاء من الحادثة عند الساعة 11:35 من مساء أمس.