شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «طيران السلام» العمانية على منع إحدى رحلاتها دخول الأجواء السعودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت شركة السلام للطيران العمانية، على منع إحدى طائراتها من دخول المجال الجوي للمملكة، أثناء توجهها من مطار مسقط إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أول من أمس السبت.

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وقالت الشركة في بيان لها: إن “الطائرة لم يُسمح لها بدخول المجال الجوي؛ بسبب بعض المعلومات المفقودة في سجلات الركاب من رحلات سابقة”.

وأشارت إلى أن الأمر تمت تسويته مع السلطات السعودية، وأن الرحلة اتجهت من مسقط إلى جدة أمس، بحسب موعدها المعتاد.

وأكدت الشركة أن جميع رحلاتها إلى المملكة تسير بشكل منتظم حسب الجدول الزمني المقرر لها، منوهة إلى التزامها بكل القوانين والأحكام، وتطبيقها للمعايير المتبعة في قطاع الطيران.