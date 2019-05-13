شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات احترازية لمواجهة «الجراد» في الحرم النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على رفع مستوى برنامج مكافحة الجراد إلى الدرجة القصوى، والقيام بـ 7 إجراءات احترازية، لمنع دخول الحشرات للحرم.

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وأوضحت شؤون المسجد النبوي، في بيان لها، أن ذلك جاء إشارة إلى مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود جراد بشكل لافت في المسجد النبوي.

وأشارت إلى أن برامج المكافحة تضمنت، “توزيع عدد 150 عاملاً لإزالة الحشرات، وتعقيم الساحات، وتأمين 4 مكائن خاصة للشفط تم وضعها أمام أبواب الحرم القديم لضمان عدم دخول الحشرات للحرم، وتزويد العمالة بمقصات هيئت لهذا الغرض لمنع دخول الحشرات”

كما تم إغلاق القباب المتحركة في عموم توسعات المسجد النبوي، ومنع استخدام الرش بالمبيدات حفاظاً على سلامة الزوار والمصلين، والاستعانة بعمالة مدربة مؤهلة لمباشرة مثل هذه الحالات.