شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي «الخدمة المدنية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وقع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اتفاقية يتولى بموجبها برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية.

وتشمل الاتفاقية موظفي الوزارة المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار سعي البرنامج لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وتيسير تملك الأسرة السعودية لمسكن مناسب من خلال طرح العديد من برامج ومنتجات الدعم السكني.

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وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الجهتين للتعريف بدور برنامج “سكني”، والخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، والتنسيق بين الجهتين لتوفير عروض حصرية وخاصة مقدمة من القطاع الخاص لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تطوير منتجات نوعية تمكن المستفيدين من منسوبي وزارة الخدمة من تملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية كذلك تقديم برنامج “سكني” لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الخدمة المدنية لتقديم أفضل التوصيات والحلول العقارية، وبحث فرص مستقبلية تمكن منسوبي الخدمة المدنية من تملك المسكن المناسب، والتنسيق المشترك لبحث تطوير أراضي الخدمة المدنية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تُعد الشراكة بين وزارة الخدمة المدنية وبرنامج “سكني” الثانية من نوعها في هذا المجال بعد اتفاقية تعاون مماثلة تم توقيعها بين برنامج سكني ووزارة الصحة.