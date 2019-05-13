شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي «نجران».. عوالق ترابية تعيق الرؤية لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لأهالي منطقة نجران، حذرت خلاله من استمرار العوالق الترابية التي تسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، وتستمر إلى الساعة الـ 11:00 من صباح اليوم الاثنين.