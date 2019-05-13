نددت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد بما وصفته الإمارات بأنه عمل تخريبي ضد أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية وأكدت في بيان على تضامنها مع الإمارات.
وقالت الوزارة في البيان إنها ”تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي“.
وأكد البيان على ”تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها“.
كانت هذه تفاصيل خبر #مصر تندد باستهداف أربع سفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.