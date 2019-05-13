مصر تندد باستهداف أربع سفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ميناء الفجيرة

نددت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد بما وصفته الإمارات بأنه عمل تخريبي ضد أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية وأكدت في بيان على تضامنها مع الإمارات.

وقالت الوزارة في البيان إنها ”تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي“.

وأكد البيان على ”تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها“.