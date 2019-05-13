شكرا لقرائتكم البحرين تدين الأعمال التخريبية في خليج عمان وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 23:15

دانت وزارة الخارجية البحرينية، الأعمال التخريبية التي طالت سفنا في المياه الدولية في خليج عمان، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية.



وقالت الخارجية البحرينية في بيان صحافي اليوم (الأحد) : "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في خليج عمان، بالقرب من إمارة الفجيرة".

وشددت على أن الأعمال التخريبية "عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية"، مؤكدة "تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها".