شكرا لقرائتكم راهول غاندي يصوّت في الانتخابات الهندية: مودي استخدم الكراهية في المعركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - رويترز | منذ 8 ساعات في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 21:29

أدلى ناخبون في شمال الهند بأصواتهم اليوم الأحد، في المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات النيابية التي تنظم على 7 مراحل، فيما تبحث المعارضة عن موقف موحّد لمنع رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الفوز بولاية ثانية.



وهناك أكثر من 100 مليون ناخب في 7 ولايات في هذه المرحلة، في الانتخابات التي بدأها مودي في 11 نيسان (أبريل) الماضي باعتباره الأوفر حظاً في الفوز، بعد تصاعد التوتر مع باكستان.

لكن أحزاب المعارضة تشجّعت أخيراً، بسبب ما تعتبرها مؤشرات على تراجع شعبية حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي بزعامة مودي، وبدأت مفاوضات حول تحالف بعد الانتخابات التي تنتهي في 19 الشهر الجاري.

Advertisements

وقال راهول غاندي، زعيم "حزب المؤتمر" المعارض، إن الملفات الأساسية في الانتخابات تتعلّق بالبطالة ومعاناة سكان الريف ووقف تداول الأوراق النقدية القديمة وضريبة المبيعات الجديدة. وأضاف بعدما أدلى بصوته: "كانت معركة جيدة. مودي استخدم الكراهية، ونحن استخدمنا الحب. وأعتقد بأن الحب سيفوز".

ويعتبر محللون أن الأحزاب الإقليمية قد تؤدي دوراً حاسماً في تحديد شكل الحكومة المقبلة، بعد تضرّر "بهاراتيا جاناتا" نتيجة قلّة الوظائف الجديدة وضعف أسعار المنتجات الزراعية.

وشهدت الأسابيع الماضية أيضاً تراشقاً شخصياً بين الزعماء، شمل تعليقات من مودي حول أسرة راهول غاندي، سليل عائلة نهرو-غاندي السياسية. فخلال تجمّع انتخابي، وصف مودي رئيس الوزراء الراحل راجيف غاندي، والد راهول، بأنه "الفاسد الرقم واحد". وبرّر "بهاراتيا جاناتا" الأمر بأن مودي كان يردّ على وصف راهول له بأنه لصّ.