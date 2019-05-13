شكرا لقرائتكم الامارات: تعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 20:59

تعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة اليوم (الأحد)، لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للامارات.



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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، إن الجهات المعنية في الدولة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادثة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأوضحت أن العمليات التخريبية لم تنتج منها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ومن دون أي توقف، مبينة أن الإشاعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعد تطوراً خطراً، مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس في أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية ما يعد تهديداً للأمن والسلامة الدولية.