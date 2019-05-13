شكرا لقرائتكم إسرائيل تعيد فتح معبريها مع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، القدس (المحتلة) - "الحياة"، أ ف ب- | منذ 14 ساعة في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 15:51

أعادت إسرائيل الأحد فتح معبريها مع قطاع غزة المحاصر بعدما أغلقتهما على وقع التصعيد بين الطرفين في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما أفادت مسؤولة في وزارة الدفاع الاسرائيلية.



وأفادت الناطقة باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والتي تشرف على المعابر أنه تم فتح معبر بيت حانون (إيريز) المخصص للأفراد، وكرم أبو سالم (كيريم شالوم) المخصص للبضائع مع غزة.

وأُغلق المعبران ومنطقة الصيد البحري قابلة غزة في الرابع من أيار (مايو) عندما أطلقت حماس وحركة الجهاد الإسلامي مئات الصواريخ من القطاع غزة على إسرائيل التي ردت بقصف عشرات الأهداف داخل القطاع.

وقتل أربعة مدنيين إسرائيليين و25 فلسطينيا، بينهم تسعة مقاتلين على الأقل، في الاشتباكات التي تواصلت ليومين وانتهت بهدنة مؤقتة الاثنين. وبوساطة مصر، توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى وقف لإطلاق النار بعد يومين من المواجهات العسكرية التي كانت الأعنف منذ حرب 2014.

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وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف حصارها المفروض منذ عقد على الجيب الفقير الذي تسيطر عليه حركة حماس مقابل التهدئة.

ولم تؤكد إسرائيل الاتفاق علنا لكنها رفعت الجمعة الحظر الذي كانت تفرضه على قوارب الصيد الفلسطينية قبالة غزة، وفق مصادر اسرائيلية وفلسطينية.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن "الاحتلال أبلغنا عبر الشؤون المدنية بإعادة فتح البحر أمام الصيادين حتى مسافة 12 ميلاً انطلاقاً من ميناء غزة وحتى رفح جنوباً، وبعمق 6 أميال من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالاً ابتداءً من العاشرة صباح الجمعة".

من جهتها، قالت "هيئة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية" (كوغات) أن "تطبيق القرار مشروط باحترام صيادي قطاع غزة الاتفاقيات".

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 5 فلسطينيين من محافظت جنين والخليل وبيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً، وسلمت مواطنا فلسطينيا آخر بلاغا لمقابلة استخبارتها خلال اقتحامها بلدة سعير شرق محافظة الخليل بالضفة الغربية. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة نحالين غرب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين بعد مداهمة منزلهم.