دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونج تستعد لطرح هواتف ذكية جديدة بكاميرات خارقة

ذكرت تقارير تقنية أن شركة سامسونج كشفت عن مستشعر صور سيكون بمثابة ثورة في كاميرات الهواتف الذكية، حيث سيوفر دقة هائلة، أكبر من تلك التي توفرها الهواتف الموجودة في الأسواق حاليًا.

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وقالت التقارير أن المستشعر يتيح دقة تبلغ 64 ميجابيكسل، وهي أكبر من دقة كاميرات أجهزة أخرى حديثة من شركات مثل هواوي وأوبو وفيفو، التي توفر دقة تبلغ 48 ميجابيكسل.

ويتميز المستشعر الجديد بقدرته الفائقة على التقاط المزيد من الضوء، مما سيولد صورًا ذات دقة فائقة، عن طريق دمج بكسلات رباعية مع بعضها البعض، لتصبح واحدة.

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وأشارت التقارير إلى أن المستشعر الذي يحمل اسم ISOCELL Bright GW1 سيكون قادرًا أيضًا على إزالة أي تشويه ناجم عن فلاتر الألوان، مما سيضيف المزيد من الدقة والوضوح على الصور.

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ومن المتوقع أن تبدأ سامسونج في عملية إنتاج المستشعر الجديد بشكل تجاري في النصف الثاني من 2019، على أن تقوم بدمجه في هواتفها الذكية التي قد تطرحها أواخر العام الجاري، وذلك بحسب ما جاء في التقارير.

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