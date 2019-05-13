شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أحد عناصر البيشمركة بتفجير فى حلبجة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمني عراقي أن أحد عناصر قوات البيشمركة قتل إثر تفجير وقع في مدينة حلبجة.

وقال المصدر ، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" امس الأحد ، إن قذيفة هاون انفجرت في محيط مدينة حلبجة لدى مرور عناصر من البيشمركة ، ما أدى الى مقتل أحدهم متأثرا بجراحة ، وأصيب آخرون.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السليمانية لتلقي العلاج.