شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أحد عناصر البيشمركة بتفجير فى حلبجة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمني عراقي أن أحد عناصر قوات البيشمركة قتل إثر تفجير وقع في مدينة حلبجة.
وقال المصدر ، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" امس الأحد ، إن قذيفة هاون انفجرت في محيط مدينة حلبجة لدى مرور عناصر من البيشمركة ، ما أدى الى مقتل أحدهم متأثرا بجراحة ، وأصيب آخرون.
وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السليمانية لتلقي العلاج.
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