اخبار الخليج

الأردن تدين الحادث الذي تعرضت له السفن الأربعة بالقرب من مياه الإمارات الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، بأشد العبارات حادث تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية"، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

وحسب البيان الصحافي، فقد "جدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، موقف الاْردن الثابت والرافض لاي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره". كما اكد "وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة في التصدي لاي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تدين الحادث الذي تعرضت له السفن الأربعة بالقرب من مياه الإمارات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا