سمو محافظ حفر الباطن يقيم مأدبة إفطار لأبنائه الأيتام

صحيفة الخليج الإلكترونية نايف العبيلان – حفرالباطن أقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن مأدبة إفطار لأبنائه الأيتام في مقر جمعية رعاية الأيتام بحفرالباطن ” تراؤف ” ، حيث كان في استقبال سموه أعضاء مجلس إدارة الجمعية ثم تناول سموه و أبنائه الأيتام وجبة الإفطار في أجواء جميلة تملؤها بسمة وبهجة الأبناء ، كما اطلع سموه على مرافق الجمعية واستمع لشرح مبسط عن خدماتها وبرامجها البنائية التربوية والتعليمية والاجتماعية التي تقدم لأيتام حفرالباطن ، ليختتم زيارته بصورة تذكارية مع أبنائه .

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