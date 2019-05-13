شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين ريال تنهي معاناة 95 عاملاً في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الخبر:

استقبلت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الخبر، 19 وافداً من منشأة متعثرة بسبب تأخر رواتبهم؛ حيث سبق أن تم إنهاء معاناة 76 وافداً من نفس المنشأة، ليصبح بذلك إجمالي مبالغ التسوية 6.466.638 ريالاً.

وقال مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي: إنه “وردت 535 دعوى لقسم التسوية الودية خلال شهر أبريل لعام 2019، حيث انتهت 227 دعوى بالصلح و78 انتهت بالحفظ”.

وأضاف “ابن علي”: أنه “أحيلت 137 دعوى للمحكمة العمالية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة لشهر أبريل الماضي 3.225.265 ريالاً”، بحسب “عكاظ”.