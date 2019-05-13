تعرف على أسباب احمرار الوجه المفاجئ

احمرار الوجه المفاجئ غالبًا ما يكون علامة على الخجل أو الإحراج أو القلق أو حتى التعرض للحرارة، ولكن قد يكون هذا الاحمرار نتيجة للإصابة بمرض ما مثل: الوردية فى هذا التقرير نتعرف على أسباب احمرار الوجه المفاجئ، وفقاً لما ذكره موقع "Medical news today".

ما هى اسباب احمرار الوجه المفاجئ

أسباب احمرار الوجه المفاجئ

يحدث احمرار الجلد عندما تتسع مئات الأوعية الدموية الدقيقة تحت الجلد وتمتلئ بسرعة بالمزيد من الدم، مما يجعل الجلد يبدو أحمر أو وردى.

هذا التأثير أكثر وضوحا فى مناطق الجسم التى تقترب فيها الأوعية الدموية من الجلد، مثل الخدين والصدر، حيث قد تشعر بحرارة عند لمس الجلد أو يتسبب فى إحساس طفيف بالحرقة، وإليكم الأسباب الأكثر شيوعاً لاحمرار الوجه المفاجئ.

الغضب أو الخجل

يمكن للغضب أو الإحراج أن يتسبب في إفراز هرمونات الجسم، مثل الأدرينالين، التى تمدد الأوعية الدموية مؤقتًا وتؤدى إلى احمرار الجلد.

احمرار الوجه المفاجئ

الحرارة

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عندما يتعرض الشخص لحرارة مرتفعة، يتسبب ذلك فى توسيع الأوعية الدموية فى محاولة لتهدئة الجسم، يمكن أن تتسبب هذه الاستجابة أيضًا فى جفاف الجلد، التمارين الرياضية أو النشاط البدنى المكثف أو التغيرات المفاجئة فى درجة الحرارة يمكن أن تؤدى جميعها إلى هذه النتيجة.

ويمكن أن يكون احمرار البشرة التى تحدث مع أعراض أخرى، مثل صعوبة التنفس أو الإرهاق أو الارتباك، علامة على وجود مرض متعلق بالحرارة، مثل الإرهاق الحرارى أو ضربة الشمس.

اضطرابات الغدد الصماء

يتكون نظام الغدد الصماء من الغدد التى تنتج هرمونات، تنتقل هذه الهرمونات عبر مجرى الدم وتساعد فى تنظيم مجموعة من الوظائف الجسدية، وعندما ينتج الجسم هرمونًا بنسبة كبيرة أو قليلة، يؤدى هذا إلى تعطيل اتصاله الداخلى، و تسبب العديد من اضطرابات الغدد الصماء هذه التغيرات الهرمونية، والتى يمكن أن تؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض.

أي اضطراب فى الغدد الصماء ينتج مستويات عالية من الهرمونات التي تؤثر على الإجهاد أو ضغط الدم أو اتساع الأوعية الدموية قد يسبب الاحمرار.

اسباب احمرار الوجه 1

الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تسبب احمرار الجلد كأثر جانبى عند بعض الناس، وتشمل هذه الأدوية بعض المضادات الحيوية، حاصرات قنوات الكالسيوم، النترات، هرمون إفراز الغدة الدرقية.

الوردية

الوردية مرض جلدى مزمن يحدث عادة على الوجه ويمكن أن يسبب الاحمرار والبثور والأوعية الدموية المرئية ومشاكل جلدية أخرى، غالبًا ما يبدأ الوردية بالاحمرار، ثم يختفى ويظهر من فترة لأخرى ومن أسباب الوردية: الضغط العصبى، التعرض للشمس، درجات الحرارة الساخنة أو الباردة، بعض الأطعمة أو المشروبات وبعض الأدوية.

سرطان الغدة الدرقية

يمكن لسرطان الغدة الدرقية أن يغير سلوك الغدة الدرقية، والتي يمكن أن تؤثر على إنتاج الهرمونات وقد تسبب الإحمرار، سرطان الغدة الدرقية النخاعى هو نوع من سرطان الغدة الدرقية الذى يُرجح أن يسبب الاحمرار، لكنه لا يمثل سوى 4 % من سرطانات الغدة الدرقية.