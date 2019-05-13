إعلامي سعودي يتمنى وجود مرجعية شيعية في المملكة

ورد الإعلامي السعودي، إدريس الدريس، عضو مجلس الشورى في المملكة على كوثر الأربش، وحديثها عن الشيعة في المملكة، مؤكدا أنه "كان على السعودية تأسيس مرجعية شيعية عوضا عن اتجاه شيعة المملكة إلى مراجع مثل السيستاني في العراق وقم بإيران".

وأكد الدريس في مقابلة مع الإعلامي عبدالله المديفر: "تعليقا على كلام كوثر الاربش أنا أقول أنه لازم يكون عندنا في الشيعية، شيعة السعودية لماذا لا يصير عندنا مرجع شيعي لهم بدل ما يروحون للمرجع، كان على الدولة أن تؤسس لمرجعية شيعية سعودية بدل ما يروحون للسيستاني أو لأحد مرجعيات قم.."

وعلق إدريس الدريس على اعتذار عائض القرني، عن سنوات الصحوة بقوله: "أعجبني الحوار مع عائض القرني، ولكن في الحقيقة صار مثل معايد القريتين لا هو أرضى الصحويين ولا أرضى هذوليك إللي يقولون وش عقبه، طيب أنتو قولوا للدولة التي كانت هي تدعم حقين الهيئة بالسيارات وغيرها وش عقبه".

وهاجم الدريس الإعلامي المصري عمرو أديب، قائلا:"أنا اعتقد أنه مشهور وما له مصداقية واعطيت مثال وكثير من الأشياء الي تخليه يتحول من حال إلى حال، هذا على أي حال ليس زمن الجيدين بالضرورة، اللى صوته أعلى واللي يهرج زيادة هو الي سوقه كويس".

Advertisements

وكان الدريس قد هاجم عمرو أديب من قبل وتحدث عما وصفه بمحاولات الإعلامي المصري عمرو أديب، للإيقاع بين مجموعتي روتانا وMBC.

ووفقا لصحيفة "عاجل"، قال الدريس: "ضمن الأصداء التي تركتها مقابلة الأمير الوليد بن طلال ببرنامج "في الصورة" الذي عرض مؤخرا على روتانا خليجية، سمعت عمرو أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك"، موجها نصيحة لأديب بعدم الدخول بين مؤسستين إعلاميتين سعوديتين.

وتمنى الدريس لو أن قناة MBC العربية كلفت من لهم مصداقية وقبول عوضا عن الاستعانة في شأن سعودي بأجير، قائلا "الجميع يعرف أن أديب طبال ومن الرداحين".