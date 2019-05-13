لجنة_المنشطات توقف لاعب #القادسية فيصل المسرحي عن اللعب لمدة سنة

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أمس (الأحد) قراراً تأديبياً بإيقاف لاعب نادي القادسية فيصل المسرحي لمدة سنة واحدة، استناداً إلى اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات الرياضية، وحظره من المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً، خلال تلك المدة.

وأوضحت اللجنة، في إعلان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن المسرحي أجرى في 19 فبراير الماضي فحصاً في مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات، المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وبيّنت أنها استلمت نتيجة العينة في 21 مارس الماضي، وأشعرت اللاعب بالنتيجة بعد 5 أيام، حيث أكدت نتيجة التحليل وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية، أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب.

وأشارت اللجنة إلى أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح وتحليل العينة “B”، وأتيحت الفرصة له لحضور جلسة استماع بتاريخ 3 أبريل الماضي، حيث جرى استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذ أقوال اللاعب، وإتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح والحصول على حقه بشكل كامل.

ونوهت إلى أنها أصدرت قراراً بإيقاف اللاعب لمدة سنة واحدة، اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 4 أبريل الماضي، وحظر مشاركته في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً، على أن يعود للتدريبات في آخر شهرين من تاريخ الحظر، لافتة إلى أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً.