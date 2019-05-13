الجسمي يتغزل في نادي #الاتحاد بأغنية جديدة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أشعل المطرب الإماراتي، حسين الجسمى حماس جمهور نادى الاتحاد، بعدما قدم اغنية جديدة فى حب العميد، نشرها أصفر مدينة جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”.
وجاء النشودة بعنوان ” يا الاتحاد ارقا سما”، من كلمات الشاعر الشهير، عطالله فرحان، وقد حظيت بإعجاب جماهير نادى الاتحاد، التى احتفت للتو بضمان بقاء فريقه بدورى المحترفين السعودي.
وضمن فريق اتحاد جدة بقيادة التشيلي لويس سييرا، البقاء في بطولة الدوري في الموسم المقبل، بعد تغلبه على الفتح بسداسية مقابل هدفين.
يذكر أن حسين الجسمي قد سبق له أن قام بالغناء لنادى الهلال، بعنوان “ذاك المدرج” وذلك فى عام 2017.
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