ميدو يطالب الفيفا بالتدخل لمنع اللاعبين من الصيام في #رمضان

وتابع: ” أعتقد أن هذا عادل بما فيه الكفاية بالنسبة للأولاد الذين يريدون الصيام من وجهة نظر دينهم ولكن آسف في اللعبة لا لا يسمح لك”.

وأضاف: “ لا نحتاج إلى رؤية أحد اللاعبين يموت أولاً قبل أن نفعل شيئًا حيال ذلك .. أرجو منع اللاعبين من اللعب أثناء الصيام خاصةً في هذا المستوى !!”.

وأوضح: «أعلم كم الهجوم الذي سأتعرض له، خاصة أنني انتمي للديانة الإسلامية، ولكن كل ذلك لا يغير وجهة نظري في ضرورة منع شباب لا تتخطى أعمارهم الـ19 عاماً، لا يمكنهم الركض كل هذه المسافات من دون تناول طعام أو سوائل لمدة تزيد عن 18 ساعة”,

وختم ميدو حديثه عن تلك سلسلة تغريداته بمناشدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ونظيره الأوروبي “يويفا” بسرعة التدخل لمنع اللاعبين من الصيام قبل أن يتسبب ذلك في وفاة أي لاعب منهم.