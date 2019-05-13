ميدو يطالب الفيفا بالتدخل لمنع اللاعبين من الصيام في #رمضان

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صحيفة الخليج الإلكترونية
طالب أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الأسبق، والمدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي بتدخل الفيفا لمنع اللاعبين المسلمين من الصيام أثناء مباريات شهر رمضان.
ونشر ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة طالب فيها بعدم صيام اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان.
وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: “ لا أعتقد أنه يجب أن يُسمح للاعبين بالمشاركة في لعبة كرة قدم على هذا المستوى بمثل هذا الإيقاع الكبير والمطالب المادية أثناء الصيام !!”
وتابع: ” أعتقد أن هذا عادل بما فيه الكفاية بالنسبة للأولاد الذين يريدون الصيام من وجهة نظر دينهم ولكن آسف في اللعبة لا لا يسمح لك”.
وأضاف: “ لا نحتاج إلى رؤية أحد اللاعبين يموت أولاً قبل أن نفعل شيئًا حيال ذلك .. أرجو منع اللاعبين من اللعب أثناء الصيام خاصةً في هذا المستوى !!”.
وأوضح: «أعلم كم الهجوم الذي سأتعرض له، خاصة أنني انتمي للديانة الإسلامية، ولكن كل ذلك لا يغير وجهة نظري في ضرورة منع شباب لا تتخطى أعمارهم الـ19 عاماً، لا يمكنهم الركض كل هذه المسافات من دون تناول طعام أو سوائل لمدة تزيد عن 18 ساعة”,
وختم ميدو حديثه عن تلك سلسلة تغريداته بمناشدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ونظيره الأوروبي “يويفا” بسرعة التدخل لمنع اللاعبين من الصيام قبل أن يتسبب ذلك في وفاة أي لاعب منهم.
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