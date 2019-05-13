الاهلي المصري ينفي الدخول في مفاوضات مع المدرب المخضرم هرفي #رينارد

نفي مصدر داخل النادي الاهلي ما تردد حول وجود أي مفاوضات من أي نوع مع الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي.

أضاف المصدر إن شائعات رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والتفاوض مع مدير فني أخر كلام عاري تمامًا من الصحة وان المدير الفني الأورجوياني مستمر في مهمته في ظل المساندة الكاملة من مجلس الإدارة.

وأوضح أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق يلقي الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي الأهلي لتحقيق أهدافه بالمنافسة علي البطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

وأوضح أن لاسارتي مدرب محترف وعلي قدر كبير من الوعي ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات وإن تركيزه موجه فقط لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي.