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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكد سليمان الجعيلان الكاتب والناقد الرياضي ، أن نادى النصر كان سيتواجد بين أندية المنتصف في جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك في حال واجه ما تعرض له، منافسه اللدود، الهلال ، من أزمات ومشاكل، في الموسم الحالي..
وغرد الجعيلان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلا :” من عظمة وفخامة الهلال أن يتعرض لكل ما تعرض له داخل وخارج الملعب ومع ذلك ظل منافس إلى آخر لحظة وظل محافظ على فارق النقطة بينه وبين المتصدر الذي لو وجد في طريقه نصف العقبات والمعوقات التي وجدها الهلال لأصبح الآن مع أندية الوسط في ترتيب الدوري”.
ويتصدر العالمي جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة، عن الزعيم الهلالي، وذلك قبل جولة من انتهاء المسابقة، علما إن أصفر العاصمة سيلتقى مع الباطن، فيما سيلعب الهلال مع الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات إعلامي #سعودي ضد نادي #النصر لصالح #الهلال تثير غضب محبي النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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