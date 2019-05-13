تصريحات إعلامي #سعودي ضد نادي #النصر لصالح #الهلال تثير غضب محبي النصر

وغرد الجعيلان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلا :” من عظمة وفخامة الهلال أن يتعرض لكل ما تعرض له داخل وخارج الملعب ومع ذلك ظل منافس إلى آخر لحظة وظل محافظ على فارق النقطة بينه وبين المتصدر الذي لو وجد في طريقه نصف العقبات والمعوقات التي وجدها الهلال لأصبح الآن مع أندية الوسط في ترتيب الدوري”.

ويتصدر العالمي جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة، عن الزعيم الهلالي، وذلك قبل جولة من انتهاء المسابقة، علما إن أصفر العاصمة سيلتقى مع الباطن، فيما سيلعب الهلال مع الشباب.