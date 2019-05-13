شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودع لإعادة تعبئة «دقيق مخالف» بالقصيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، بمساندة الجهات الأمنية مستودعاً في إحدى المزارع بالقصيم، تستغله عمالة مخالفة لإعادة تعبئة الدقيق.

وأوضحت “التجارة” على حسابها الرسمي، أنه يتم إعادة تعبئة الدقيق في المستودع دون الحصول على ترخيص، مع مخالفة الاشتراطات الصحية.

وأضافت: “تم ضبط 360 كيس دقيق، كما تم تسليم العمالة للجهات الأمنية وإغلاق المستودع، واستدعاء صاحب المزرعة لإكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين”.

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