شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يوجه رسالة للأطراف السياسية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، الأحد، الأطراف السياسية السودانية لتحقيق مطالب الشعب السوداني.

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وقال جعفر، في الإفطار السنوي الذي تقيمه السفارة، إن المملكة أول من أيدت خطوات المجلس العسكري التي حفظت أمن البلاد، في إشارة إلى قيام المجلس بإزاحة الرئيس المخلوع عمر البشير عن الحكم.

يأتي ذلك فيما الخليج 365 قوى الحرية والتغيير الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل، وذلك من أجل المطالبة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

ولم تسفر المفاوضات من يومها عن أي تقدم بين الجانبين، حيث يصر الجيش على قيادة البلاد، فيما تطالب القوى المدنية بدور أكبر مع مشاركة محدودة للجيش.