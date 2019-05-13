شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستقرام» يتيح خاصية الاعتراض على حذف مشاركات المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام عن إطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاعتراض على قرار الموقع حذف مشاركاتهم بسبب احتوائها مضموناً ينتهك القواعد.

وأشار موقع “تك كرانش دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا إلى إضافة واجهة جديدة إلى تطبيق “إنستقرام” تتيح للمستخدم تقديم طلب استئناف إلى إدارة الموقع لإعادة النظر في قرار حذف المشاركة، بحسب “كارينا نيوتن” مديرة السياسات في إنستقرام، التي أعلنت توفير الخاصية تدريجياً للمستخدمين وعلى مدى الشهور القليلة المقبلة.

وذكرت “كارينا نيوتن” أن فريق مراجعة مختلف سيراجع المشاركة المحذوفة، وإعادة نشرها إذا اتضح أن قرار حذفها كان خطأ، وسيُبلغ المستخدم بقرار فريق المراجعة في كل الأحوال.

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يُذكر أن إنستقرام المتخصص في نشر وتبادل الصور، يتيح للمستخدمين الاعتراض على قرارات وقف الحسابات، لكنه يتيح الآن للمستخدمين الاعتراض على حذف المشاركات.

وفي مواجهة نشر المعلومات المضللة، قرر إنستقرام حظر صفحات الهاشتاقات ذات الصلة باللقاحات والأمصال؛ إذ اتضح أنها تعرض عدداً كبيراً من المعلومات غير الصحيحة عن اللقاحات.

وفي حالة وجود بعض المحتويات المخالفة للقواعد، لكنها أقل من النسب المحددة لحظر الصفقة ككل؛ فإن إنستقرام سيقلص عرض هذا المحتوى باستخدام خيار “توب أونلي” لتقليل ظهور المحتوى المثير للجدل.

وذكر الموقع أنه يختبر هذه الآلية، وإذا تأكد نجاحها سيتوسع نطاقها لتشمل الكثير من المحتويات المثيرة للجدل.