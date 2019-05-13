صحف عربية: نووي إيران ينهار والسودان ينتظر الحسم

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الصحف كشفت عن تمرير البيت الأبيض رقم الهاتف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سويسرا، لمنحه لقادة إيران إذا رغبوا في الاتصال به لإجراء مفاوضات

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في اليمن وعملية تسليم الحديدة، كما تناولت الاستعداد الأمريكي لمواجهة إيران وعملية الحشد التي تقوم بها واشنطن، وأبرزت الصحف أيضا آخر تطورات المفاوضات في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، فقد كشفت صحيفة "عكاظ" أن ميليشيا الحوثي شرعت، أمس السبت، في الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، إلا أنها رفضت الانسحاب من ميناء الحديدة. وأوضح المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي أن الميليشيات سلمت ميناءي الصليف ورأس عيسى لمقاتليها الذين يرتدون زي خفر السواحل.

وأعلن المتحدث وضاح الدبيس تأجيل اجتماعات الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع رئيس الفريق الأممي مايكل لوليسغارد إلى اليوم الأحد. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومة اليمنية أعربت عن رفضها أي مسرحيات انسحاب حوثية على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي، واتهم مسؤولون يمنيون الأمم المتحدة ومبعوثها

وأعلن المتحدث وضاح الدبيس تأجيل اجتماعات الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع رئيس الفريق الأممي مايكل لوليسغارد إلى اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومة اليمنية أعربت عن رفضها أي مسرحيات انسحاب حوثية على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي، واتهم مسؤولون يمنيون الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث بأنهم يحاولون التغطية على الميليشيات الحوثية قبيل انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية أن محافظ الحديدة، الحسن طاهر، قال إن الحوثيين ينفذون مسرحية جديدة في الحديدة بتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لأنفسهم من دون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي، حسب آلية الاتفاق. وبحسب طاهر، فإن "هذه خطوة أحادية تناقض الاتفاق وتتحمل الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث، مسؤوليتها".

تناولت صحيفة "الخليج" الشأن السوداني تحت عنوان "السودان: مفاوضات حاسمة بين الانتقالي والتغيير"، حيث أصدر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس السبت، بيانا موجها إلى الشعب السوداني بشأن رؤيته للمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، في وقت وجه فيه المجلس العسكري دعوة إلى لقاء ممثلي التحالف الذين طلبوا تأجيل اللقاء إلى غد الإثنين.

وأوضح التحالف في بيانه: "تلقينا اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة إلى مراميها بالسرعة المطلوبة".

وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن الائتلاف الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان أكد السبت، في بيان أن الجيش اقترح استئناف محادثات نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود.

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ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة التي يفترض أن تحل محل المجلس العسكري، فتريد قوى الحرية والتغيير أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، بينما يسعى الجيش إلى أن تكون الغالبية من العسكريين. ويريد الضباط الحاكمون أيضا أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع.

صحيفة "الاتحاد" الإماراتية كشفت عن قيام الأمن السعودي بالقضاء على خلية إرهابية في القطيف، حيث صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية السبت، بأنه نتيجة متابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

وأفادت "الشرق الأوسط" أن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة أشار إلى أنه أسفر عن ذلك "مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، بينما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى".

وأكد أن الجهات الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.

وتحت عنوان "التحشيد يتصاعد.. والإيرانيون يتحضرون للمواجهة"، ذكرت "القبس" أن التحشيد العسكري الأمريكي يتواصل في المنطقة ردا على مؤشرات رفع الجاهزية الإيرانية لشن عمليات هجومية ضد القوات والمصالح الأمريكية. وأعلن البنتاجون أنه أرسل سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات تم إرسالها من أجل التصدي لتهديدات إيران.

وتناولت "عكاظ" هذا الشأن تحت عنوان "بعد 4 سنوات.. النووي الإيراني ينهار"، حيث ذكرت أن الاتفاق النووي الإيراني اقترب من الانهيار الكامل، ولم يبق أمام طهران سوى خيارين، أحلاهما مر، فإما الخضوع الكامل للعقوبات، وإما إعادة التفاوض على اتفاق جديد. وقد استثمرت إيران خلال 4 سنوات الكثير من فوائد الاتفاق الذي لم تلتزم بمعظم بنوده، وتعلن الانسحاب تدريجيا منه في غضون شهرين.

وبموجب الاتفاق حصلت إيران على أكثر من 100 مليار من أرصدتها المجمدة في البنوك الخارجية وتم رفع الحظر المالي والمصرفي عنها، كما رفعت معظم العقوبات الاقتصادية، خصوصا في مجال النفط والغاز والاستيراد والتصدير والتعامل بالدولار وعودة التبادلات التجارية. ودخلت الشركات الاستثمارية الخارجية، خصوصا الأوروبية، بالمئات، وعقدت عقودا بالمليارات في مجال الطاقة والصناعة والخدمات.

وتحت عنوان "هاتف لترامب في سويسرا ينتظر اتصال الإيرانيين"، ذكرت "الخليج" أن البيت الأبيض مرر رقم الهاتف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سويسرا، لمنحه لقادة إيران "إذا رغبوا في الاتصال به"، في حين قالت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية إن بيانات تتبع ناقلات النفط أفادت أنه لم تتم مشاهدة أية ناقلات تترك محطات النفط الإيرانية إلى الموانئ الأجنبية خلال الأيام التسعة الأولى من شهر مايو الجاري، في وقت أشار فيه مراقبون إلى اشتداد الأزمة منذ بدء "تصفير" النفط بموجب العقوبات الأمريكية.

وبالانتقال إلى فرنسا وتحت عنوان "السترات الصفراء تحاول استنهاض تحركها"، ذكرت "الاتحاد" أن تظاهر محتجي "السترات الصفراء" في فرنسا للسبت السادس والعشرين على التوالي، يأتي سعيا لاستنهاض تحركهم وإثبات أنهم لا يزالون حاضرين.

وهتف مئات من المحتجين ساروا تحت المطر في باريس: "نحن هنا، نحن هنا". لكن الوصول إلى جادة الشانزليزيه كان محظورا عليهم كما في مرات سابقة خشية تكرار أعمال العنف في هذه المنطقة السياحية.