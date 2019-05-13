العمل التطوعي ثقافة مجتمع

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يكتسب العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية متزايدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، فالمتطوعون يشكلون مورداً حيوياً للدولة سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، تجري الاستفادة من إمكاناتهم ومؤهلاتهم في الكثير من المشاريع والمبادرات المجتمعية الوطنية، والإقليمية والدولية كذلك.

كما أنه يمثل واحداً من أبرز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الذي يتمتع به أبناء الدولة، يعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، ويعتبر جزءاً من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قامت عليه، حتى بات ثقافة عامة وسمة مميزة لأبناء الشعب، تقصدهم فتجد لديهم رجاءك ومبتغاك وأمانيك، يلبونها لك حباً في الخير ولا ينتظرون مقابلاً بالمطلق.

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والتجربة الإماراتية في العمل التطوعي حاشدة بالإنجازات والنجاحات التي حققتها مجموعة من المؤسسات والهيئات التطوعية في جميع أنحاء الدولة، وعلى المستوى الفردي كذلك، وكلاهما له دور ونتائج محمودة، يستفيد منها المستهدفون.

وتعتبر هيئة الهلال الأحمر واحدة من أعرق المؤسسات الوطنية الخيرية والإنسانية العاملة في مجال جذب المتطوعين وإشراكهم في الأنشطة التي تدعم المجتمع على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بصورة فردية أو من خلال جماعات تابعة للهلال لتوزيع الأدوار التطوعية، وتساعد على تنفيذ برامج المعونات والمساعدات المنتظمة والطارئة محلياً وعلى مستوى دول العالم المختلفة، وهي الذراع الحكومية الأكثر قدرة على تنفيذ العمل الخيري الإماراتي حول العالم.

وأطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «كلنا شرطة» التطوعية، التي تفتح الباب أمام جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات، ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية، وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الإمارة والأمن والأمان الذي ينعم به أفراد المجتمع كافة، وفي السياق نفسه تأتي مبادرة «برنامج دبي للتطوع» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع لدعم ثقافة التطوع وتعزيزها مجتمعياً.

ويهدف البرنامج الوطني التطوعي لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث إلى تكوين قاعدة من المتطوعين، وتأهيلهم وتدريبهم لدعم جهود الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث للحفاظ على الأرواح وعلى مكتسبات الدولة، كما تعد «تكاتف» واحدة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في جميع أنحاء الدولة، بما تقدمه للشباب من فرص هادفة للتطوع في قضايا اجتماعية مهمة، وتشجعهم على أداء الخدمة المجتمعية العامة.

إن تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، يساهم في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتوفير منظومة متكاملة للعمل التطوعي في الدولة، تدعم القوة الناعمة لها بما لا يقاس إقليمياً ودولياً، ويساعد على زيادة استقرار المجتمع وعلاقاته الترابطية.

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