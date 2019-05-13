أموال في بيت البشير

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أفاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بأن «فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وتحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت الرئيس السابق عمر البشير، ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (أي ما يعادل 105 ملايين دولار)، كانت موضوعة في حقائب.

الحديث يدور عن بلد يعاني شعبه وضعاً اقتصادياً غاية في الصعوبة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي البنية التحتية، وانهيار الخدمات، ناهيك عن الحروب التي عاناها السودان، وارتكبت فيها الفظائع من قبل نظام البشير، والتي على أساسها أصبح مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب، خاصة في إقليم دارفور.

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البشير، الذي عزله الجيش بعد شهور من المظاهرات ضد حكمه، الذي امتد 30 عاماً جرّ فيها على شعبه وبلده الكوارث، اعترف، وفق الأنباء، بالتهم ذات الصلة بالفساد المالي، ومخالفة قوانين النقد الأجنبي، وغسيل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية من دون أساس قانوني، كما كشف عن أسماء لها صلة بالقضية، التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

الرجل الذي كان ينام كل ليلة بمجاورة هذه المبالغ هو نفسه من أعطى الأوامر بإطلاق النار على الشبان السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في بداية الانتفاضة التي أطاحت به، وكان في نتيجة ذلك سقوط عشرات الشهداء، إضافة إلى قيامه باعتقال المئات من النشطاء السياسيين، نساءً ورجالاً، وبينهم قادة الأحزاب السياسية والنقابيون وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ظناً منه أنه سيخمد، بهذه التدابير، الانتفاضة ويستمر سابحاً في الثروة التي سرقها من أموال الشعب، فكانت العاقبة، عليه، عكسية تماماً، فمن خرجوا إلى الشوارع محتجين لم يكن لديهم ما يخسرونه سوى قيودهم التي كبّلهم نظامه بها.

تأتي لحظة على الناس لا يعود بوسعهم أن يتحمّلوا، أكثر، العيش بالطريقة الذليلة التي فرضت عليهم، ويصممون على إنهائها مهما كانت التضحيات، فتنشأ حال من الإجماع الوطني على ذلك، وساعتها لن تجدي أية تدابير قمعية مهما كانت قسوتها. هذه خلاصة يعرفها التاريخ جيداً، لا في عالمنا العربي وحده، وإنما في كل العالم.

كم من الدماء كانت ستحقن!، كم من المعاناة والإذلال كانت ستختزل!، وكم من الحروب والفتن والمؤامرات والتدخلات الخارجية كانت ستفشل لو أن من حملتهم الأقدار إلى السلطة أخذوها بالحسبان، وأصغوا إلى «همس» شعوبهم باكراً، قبل أن ينفجر على شكل طوفان!.

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