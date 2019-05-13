إطلاق 18 طائر حبارى في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم بالسعودية، متحف الحبارى بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وتم إطلاق 18 طائر حبارى، ضمن فعاليات أسبوع البيئة الأول الذي نظمته القصيم مؤخراً، فيما تم إطلاق المقر الإرشادي للحبارى بمنتزه القصيم الوطني، لتوعية المواطنين والمهتمين.

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وعبر أمير منطقة القصيم، عن شكره وامتنانه للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على تعاونه لإقامة المقر الإرشادي للحبارى بمنتزه القصيم الوطني، ومتحف دائم لتوعية المواطنين والمهتمين، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوعية والإرشاد البيئي في محافظات منطقة القصيم كافة.

جاء تأسيس المتحف في إطار التعاون الدائم بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وفي ظل خبرات الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أحد أكبر مشاريع حفظ الأنواع في العالم، وإدارة شبكة دولية من المراكز المتخصصة لإكثار طائر الحبارى بهدف الحفاظ عليه وزيادة أعداده على امتداد نطاق انتشاره.

وأكد علي مبارك الشامسي، من قسم التعليم والاتصال في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أن الصندوق يحرص دوماً على تبادل خبراته الواسعة مع شركائه الاستراتيجيين لتعزيز النظام البيئي المستدام.