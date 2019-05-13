توثيق 20 ألف قطعة أثرية برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

أكدت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة أن قطع الآثار الموجودة في مخازن الدائرة بلغ عددها 110 ألف قطعة أثرية هي حصيلة حملات التنقيب منذ تأسيس الدائرة، وانتُهي من توثيق نحو 20 ألف قطعة متنوعة ما بين فخاريات وكسر فخارية وعملات نقدية وأدوات قتالية وأدوات الزينة، ومجموعة من العظام التي عُثر عليها خلال التنقيب.

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وقال أحمد عبيد الطنيجي المدير العام لدائرة الآثار والمتاحف، إن الحفاظ على إرث الإمارة ومقتنياتها الأثرية ونقلها للأجيال المقبلة أحد أهم أهداف الدائرة الاستراتيجية، والتي لن تكتمل عملية الحفظ لهذا التاريخ الموغل بالقدم، والذي يناهز 7000 سنة، من دون توثيق المقتنيات الأثرية التي عُثر عليها خلال عمليات التنقيب في مختلف المناطق والمواقع الأثرية في الإمارة، إذ تزخر الإمارة بمواقعها التاريخية الغنية بالآثار.

وأَضاف الطنيجي أن موظفي الدائرة وثقوا نحو 20 ألف قطعة أثرية متنوعة، كما أن الدائرة بصدد الانتهاء من توثيق جميع المقتنيات الأثرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي يقارب عددها 90 ألف قطعة أثرية محفوظة بشكل جيد لتتناسب مع المعايير العالمية لحفظ القطع الأثرية تحت إشراف خبراء الآثار، وموظفي وحدة جمع وحفظ المقتنيات في الدائرة.

وقال إسماعيل صبري مسؤول وحدة حفظ المقتنيات في الدائرة: إن عملية التوثيق والتسجيل هي العامل الأساسي والمرحلة الأهم التي تزيح لنا الستار عن العديد من الحقائق والمعلومات التاريخية. ومن خلال نتائج عملية التوثيق يمكننا الانتقال إلى المراحل التالية، والتي من أهمها الترميم ثم مرحلة العرض المتحفي.