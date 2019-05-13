«التعاون الخليجي» ومصر والبحرين واليمن تقف مع الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان مجلس التعاون الخليجي ومصر والبحرين واليمن العمل التخريبي الذي تعرضت له 4 سفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووصف الأمين العام للمجلس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ما حدث بأنه «تطور وتصعيد خطر يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر»، وفق ما نشرت أمس «العربية نت» ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة.

وشدد على أن «مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم».

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات؛ كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية.

وأكد البيان على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات، مؤكداً على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلدين والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم.

كما أدانت مملكة البحرين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عمان، بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للدولة، في عمل إجرامي خطر يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين ـ في بيان ـ تضامن المملكة ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها.

وشددت في بيانها - الذي نقلته وكالة أنباء البحرين - على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين.

واعتبرت الخارجية اليمنية - في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن من يقف وراءها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق.

وشددت الوزارة على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان.