شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع التواصل.. «ترمومتر» الجماهيرية للفنانين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

تشهد الخريطة البرامجية الرمضانية العربية تنافساً شديداً في الموسم الرمضاني جعل نجوم المسلسلات والبرامج يحاولون جس نبض المشاهدة على مواقع التواصل التي باتت «ترمومتر» الجماهيرية بالنسبة لهم.

وبدأ النجوم يعمدون إلى افتعال مشاهد أو نشر مشاهد حقيقية حدثت في الكواليس، ليشاركوا بها متابعيهم، ويخلقوا حالة إثارة لغير المشاهدين ويدفعوهم إلى متابعة أعمالهم، وذلك ببث فيديوهات مشاهد مميزة من تلك الأعمال كذلك.

نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن نشر دوبلاجاً مفبركاً للفنان العالمي شاروخان، وهو يشيد بمسلسل «الواد سيد الشحات»، ويبدي أمنياته لو أتيحت له الفرصة للمشاركة فيه.

والمسلسل من بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وصدّق عدد من المتابعين الدبلجة، بينما وجدها البعض لفتة طريفة من محمد عبدالرحمن للترويج للعمل.

وهناك نجوم يحرصون على الترويج لأعمالهم بشكل دائم، وخلق تفاعل معها، ومنهم الفنان محمد رمضان الذي نشر مشهد فيديو لسقوطه من على سلم. وأكد فيه أنه كان مصّراً على أداء مشهد صعود سلم والتحرك به، وهو يعلق زينة أحد الأعراس، وبعد انتهاء المشهد نسيه الطاقم معلقاً فسقط منه. وشكر الفنان محمد إمام مشاهديه بعد بث إحدى حلقات مسلسله «هوجان» على دعوته إلى المبيت وتناول الطعام بعد لقطات افتقد فيها السكن والاستقرار، وجرب التشرد ضمن الأحداث.

ويعرض الفنان الإماراتي جمعة علي بشكل متواصل أبرز مقاطع الفيديو الكوميدية من مسلسل «جديمك نديمك» الذي يذاع على قناة الإمارات، أحدها كان مشهداً طريفاً شارك فيه زميلاه في العمل موسى البقيشي وعلي الغرير حينما لكما بعضهما بعضاً بشكل حقيقي في السياق الكوميدي للعمل. وشاركت الفنانة أمل محمد عبارة «الحذر ثم الحذر منهم ومن أفكارهم»، مشيرة إلى الأفكار المتطرفة التي تجسدها إحدى شخصيات مسلسل «ص.ب 1003»، مرفقة ذلك بأحد مشاهد العمل.

أما الفنان حسين المهدي الذي تربطه علاقة حب بالفنانة بثينة الرئيسي في سياق أحداث مسلسل «الديرفة»، فشارك متابعيه صورة له وهو ممسك بصورة لها، بينما يرمقها في لقطة خلف الكواليس بسخرية لا تخلو من الدعابة.

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وتفاعل الفنان أحمد السعدني ب «إيموجي» ضاحك على تعليق إحدى المتابعات التي كتبت: «لازم نركز شوية مع أحمد السعدني بدل أحمد فهمي اللي ظلمناه، وقولنا إنه بيطلع دايماً خاين»، وعددت له خياناته في مسلسلاته، وآخرها في مسلسل «زي الشمس» مع دينا الشربيني. وشارك الفنان أحمد فهمي رأي أخيه الفنان كريم الذي نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى فيه إعجابه بمسلسل «الواد سيد الشحات»، وعبّر عن إعجابه الشديد بمسلسل «هوجان».

وشاركت الفنانة هدى الخطيب صورة لنجوم مسلسل «بلاني زماني» حسن البلام، وخالد مظفر، وأحمد العونان، وعبدالعزيز النصار، والمخرج أحمد الدوغجي الذي وصفته بالفيديو بأنه ملك البرامج المنوعة والمخرج المتفرد في رؤيته الإخراجية، مؤكدة سعادتها بالعمل معه في المسلسل.

من الأفكار التي بات يعتمد عليها الفنانون في الترويج لأعمالهم وخلق حالة التشويق لدى المشاهدين إرفاق المشاهد بالمقاطع الحوارية المميزة، وذلك من خلال الكتابة على صور الشخصيات.

وعلى الرغم من أن الفنان أحمد السقا من المقلين حضوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن نشاطه بات ملحوظاً في الموسم الرمضاني، واختار أن ينشر مقاطع حوارية، فدوّن على إحدى صوره الخاصة بشخصيته في مسلسل «ولد الغلابة» عبارة: «لا تصاحب القليل ولا تخلي القليل يصاحبك علشان مش هتشم منه غير ريحة نقص».

وهو حال الفنانة حورية فرغلي التي نشرت صورة لها وشريكها في العمل مع عبارات من مسلسل «مملكة الغجر». وهذا ما اعتمده الفنان مصطفى شعبان الذي يحاول تشويق جمهوره إلى أحداث «أبو جبل»، وكتب «دايرة الشكوك بتتوسع والضابط شاكك في شعبان، تفتكروا هو الجاني؟».

وتنشر الفنانة ياسمين عبدالعزيز مشاهد حوارية وصوراً لها من مسلسلها «لآخر نفس» مع أبطاله. وشكر قصي خولي المشاهدين على تفاعلهم مع أحد المشاهد التراجيدية التي أداها في مسلسل «خمسة ونص» الذي تشاركه فيه نادين نسيب نجيم.

عدد من الفنانين الناشطين على مواقع التواصل يحاولون أن يستطلعوا بشكل يومي آراء جمهورهم في الحلقات تباعاً، ومدى قدرتهم على تجسيد الدور، بينما قد لا يقتنعون ببعض آراء الجمهور.

وتحاول الفنانة سوزان نجم الدين أن تبرز ظهورها في مسلسل «ابن أصول» لحمادة هلال من خلال نشرها صورها خلال مشاهده، وتحاول جس نبض متابعيها عن رأيهم بشخصيتها «صولا». وطلب مكسيم خليل من متابعيه إبداء رأيهم بالحلم الذي أتاه في مسلسله «صانع الأحلام»، إلى جانب أروى أبو جودة، ومي سليم، وجيسي عبدو.