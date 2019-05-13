نجاة ركاب طائرة هبطت بدون عجلاتها الأمامية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة طيران ميانمار، أن طياراً نجح في الهبوط بسلام بطائرة ركاب تابعة للشركة من دون عجلاتها الأمامية، صباح أمس، بعد خلل أصاب معدات الهبوط.

ونجا جميع الركاب البالغ عددهم 82 شخصاً، إضافة إلى أفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن الطائرة، ولم يصب أحد بأذى. وأشاد مسؤول بالطيار لقدرته على الوصول لبر الأمان بالطائرة، وهي من طراز إمبراير 190، في مطار ماندالاي، رغم المشكلة الفنية. وقال وين كانت، السكرتير الدائم لوزارة النقل والاتصالات: «قام الطيار بعمل رائع». وأضاف: الواقعة محل تحقيق حالياً. وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة في بيان، إن الطائرة أقلعت من يانجون وكانت تقترب من مطار ماندالاي عندما اكتشف الطيار أن عجلاتها الأمامية لم تفتح لتأمين الهبوط.

وقالت شركة الطيران إن الكابتن، ميات موي أونج، مر بالطائرة أمام المطار مرتين، ليتمكن المراقبون الجويون من رؤية عجلات الهبوط. وأضافت: «ثم اتبع الكابتن إجراءات الطوارئ، وقام بالتخلص من الوقود لتقليل الوزن عند الهبوط».