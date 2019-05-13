نورة الكعبي تبحث مع مسؤولين إيطاليين تعزيز العلاقات الثقافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مع ألبيرتو بونيسولي وزير الثقافة الإيطالي مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثقافية بينهما من خلال إقامة مشاريع تجمع فناني البلدين.

وناقشت نورة الكعبي أيضاً مع لويجي بونارو عمدة مدينة البندقية، وهولو باراتا رئيس بينالي البندقية، تطوير الشراكة الثقافية بين الإمارات ممثلة بجناحها الوطني في البينالي، ومدينة البندقية بمؤسساتها الثقافية وصروحها السياحية العريقة على خريطة السياحة العالمية بوجه عام، والسياحة الثقافية خاصةً.

وتناول الاجتماع الدور الذي تلعبه جهود الدبلوماسية الثقافية في تقريب وجهات النظر بين البلدين، ونشر قيم التسامح والانفتاح على الآخر والتعرف إلى ثقافته وتقديرها، من خلال المحافل الثقافية العالمية كبينالي البندقية.

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وتفقدت نورة الكعبي الجناح الوطني للإمارات، والمُقام ضمن فعاليات الدورة ال 58 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية، وذلك سعياً لتعزيز العلاقات الثقافية الإماراتية الإيطالية، وترجمةً لدعم الوزارة للجناح الذي تتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوّض الرسمي له.

وفي زيارتها للجناح الوطني للإمارات في البينالي الذي تستمر فعالياته لغاية ال 24 من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، استطلعت نورة بنت محمد الكعبي المشاركة الإماراتية في المقر الدائم للجناح في منطقة الأرسنالي، حيث تعرفت إلى العمل الفني التجهيزي «عبور»، من إبداع الشاعرة والمخرجة نجوم الغانم.

وأشادت نورة الكعبي رئيسة جامعة زايد بالأعمال الفنية والإبداعية المتميزة لطالباتها في البينالي خلال زيارتها لجناح الجامعة.

وضمن مبادرات البردة، نظمت الوزارة جلسة نقاشية استضافت الفنانتين أنيلا قيوم، وسهند هيمسيان، ناقشت أعمالهما الفنية التي تعكس التقاطع بين العناصر الحديثة والتقليدية، وأطلقت الوزارة على هامش الجلسة كتاب «التصاميم الهندسية والفن في الشرق الأوسط الحديث».