شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة ودراما وترفيه على أثير إذاعة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطرح إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حزمة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والمجتمعية والترفيهية، التي تراعي ذائقة الجمهور طوال رمضان، وذلك في إطار خارطة برامجية تتميز بالتنوع والشمولية وتغطي الجوانب كافة.

تتميز باقة البرامج الدينية التي تطرحها إذاعة الشارقة، بتنوّع لافت في المضمون، إذ يستعرض برنامج «الختمة الرمضانية»، الذي يبث يومياً عقب صلاة العصر، حلقة ترتيل قرآنية مباشرة من مسجد النور بالشارقة، ينقلها المقرئ شيرزاد عبد الرحمن، بصحبة روّاده.

وتقدم الإذاعة أيضاً برنامج «شريعة النور»، المتخصص في الإفتاء، ويستضيف مجموعة من العلماء والمفتين، وأساتذة من جامعة الشارقة.

وتضم قائمة البرامج الدينية «أطايب الكلم»، ومختارات من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، و«سيرة صحابي»، و«كنوز نبوية»، و«هذا خلق الله»، و«هذا الحبيب»، و«كيف نتدبر القرآن؟»، و«راحة الأنفس»، و«ثواني رمضانية».

وفي محور الدراما، تقدم الإذاعة لمستمعيها مسلسل «أيامنا الحلوة»، الذي يجمع كوكبة من نجوم الإمارات، والكويت، ومصر، والبحرين، والسعودية، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج سيف عدران ويستعرض المسلسل قصة مجموعة من الأصدقاء من دول الخليج العربي ومصر، من خلال دراما تغوص في تفاصيل الحياة الصغيرة، التي تحدث مفارقات حياتية فيها الحلو وفيها المر.

وتقدم الإذاعة هذا العام الجزء الثالث من مسلسل «حليس»، الذي يناقش قضايا اجتماعية بإطار كوميدي، وهو من بطولة جابر نغموش، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم،‏ وعبدالله سعيد بن حيدر، ومنى الزجالي، وتأليف أحمد الأنصاري، وإخراج ناجي خميس. و تبث الإذاعة أيضاً المسلسل الموجه للأطفال «حمد وحمدة».

وفي مجال المسابقات تبث الإذاعة البرنامج الأشهر «خلكم ويانا» الذي يحمل هذا العام اسم «مضمار المعرفة»، ويقدم مسابقات معرفية تتنافس فيها فرق من المؤسسات الحكومية في الشارقة، بهدف تعزيز طاقات موظفيها في مختلف المجالات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز طاقات منتسبي القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وتوجيه قدراتهم نحو الإبداع والتميز في مختلف المجالات. كذلك، تقدم الإذاعة برنامج «رصيدك بيدك»، مع الإعلامية مريم الشحي، الذي يقدم جولة ممتعة من الربح والمنافسة المتاح لجميع المستمعين في الثانية ظهراً.

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وتقدم إذاعة الشارقة وطوال رمضان حزمة متكاملة من البرامج الاجتماعية والثقافية والطبية التي تستهدف الفئات المجتمعية كافة وتناقش قضاياها.

وينقل برنامج «الأثير» المستمعين الذاهبين إلى أعمالهم الصباحية، نحو أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، ويجوب معهم عوالم مختلفة لا تخلو من أجواء الشهر الفضيل، فيما يبرز «من هنا وهناك»، عادات وثقافات الشعوب، بينما يقدم «شعبيات»، مجموعة من الأطباق الشعبية من مختلف أنحاء العالم.

وفي برنامج «رمضان في بلادي»، الذي يعده ويقدمه جمهور إذاعة الشارقة يتعرف المستمعون على الطقوس الرمضانية في عدد من دول العالم.

وتضم قائمة البرامج الاجتماعية والثقافية «مدن ودول»، و«وقائع الزمان في شهر رمضان»، و«قصص العرب».

وتقدم الإذاعة «دقائق طبية» طوال أيام الأسبوع 7 مساء، ويستضيف أطباء مختصين لعرض أفضل الممارسات العلمية والصحية بأسلوب تشويقي لتسهيل المعلومة الصحية تحت شعار «أسلوب حياة لمجتمع صحي سعيد».

وتحفل قائمة برامج إذاعة الشارقة في رمضان بسلسلة من البرامج الوثائقية منها «غرائب المحيطات»، و«عظماء».

وتقدم الإذاعة برامج «الخط الرياضي» الذي يطوف بالمستمعين حول كل الوجهات الرياضية ويستعرض نتائج أهم المنافسات المحلية والخارجية، و«أحداث رمضانية»، و«رياضيون».