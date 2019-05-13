متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم القصباء «ليالي رمضان في القصباء»، احتفاء بشهر رمضان المبارك، متضمنة أنشطة تراثية وترفيهية بالتعاون مع «آرت فيرف»، وذلك في الفترة بين ال 16 وال 25 من مايو الجاري.

وينتشر في القصباء خلال هذه الفعالية نحو 20 كشكاً لبيع الملابس والإكسسوارات والتحف اليدوية والهدايا التذكارية، إلى جانب منصات مخصصة للحرف اليدوية ومنطقة ألعاب للأطفال، وأكشاك مخصصة للحناء والتلوين على الوجه. وتدعو القصباء المقيمين والزائرين من مختلف أنحاء العالم، إلى قضاء ليالٍ رمضانية في أجواء أسرية بدءاً من الساعة السادسة مساءً حتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل، حيث توفر لهم فرصة الاستمتاع بتجربة مجتمعية فريدة من نوعها.

وقالت خلود سالم الجنيبي المديرة العامة للقصباء: تفخر القصباء بكونها وجهة ثقافية وعائلية متكاملة في الإمارة، تجمع الناس من مختلف الجنسيات والثقافات. وفي إطار حرصنا على مشاركة الجمهور في مختلف المناسبات الدينية والثقافية، نظمنا سلسلة من الفعاليات المتنوعة ضمن أجواء تفاعلية.