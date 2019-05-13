آلة الكمان.. صانعة البهجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة كتاب «فن العزف على آلة الكمان»، للدكتور محمود بيومي، ويتعرف القارئ من خلاله إلى كيفية استصدار الألحان الممتعة، التي تخرج من تلك الآلة الموسيقية، معلنة التدفق في المشاعر والرقي في الأحاسيس، بكل ما فيها من تنوع وتعدد مزاجي وعاطفي، فالموسيقى أول الفنون التي عرفها الإنسان البدائي، ونقش ملامحها على جدران الكهوف والمعابد منذ آلاف السنين، وهي تلك الطاقة الفاعلة للنشاط الوجداني، والتي تشكل القيم الجمالية وبدورها تؤثر في المجتمع، فالعلاقة طردية ما بين تعليم الفنون وتهذيب النفوس؛ لأن الفن ليس مجرد ترفيه، وإنما هو تهذيب وتثقيف وخلق رؤى إبداعية وطاقات كامنة لدى الأشخاص.

ويأتي هذا الكتاب باعتباره الأول، من نوعه ويعتبر وثيقة، بحسب ما سطره الخبير الروسي وعازف الكمان إيراكلي بريدزي، الذي عاش فترة في مصر، وتولى عمادة المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار)، وتتلمذ وتخرج على يديه مجموعة من أفضل عازفي آلة الكمان المشهود لهم بالكفاءة والاحترافية.

وقد قسم المؤلف كتابه إلى ستة فصول، استهلها بفصل تمهيدي عن تطور فن العزف على آلة الكمان.