السرعة قبل الإفطار.. سلوك عواقبه وخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: جيهان شعيب

يقول المثل الشعبي «في العجلة الندامة وفي التروي السلامة».. هذا قول حقيقي، لكنه ينافي واقع الشوارع والطرقات قبيل انطلاق مدفع الإفطار، فالسرعة الزائدة، والالتفاف، وعدم الالتزام بخطوط السير، هو الدارج والمتكرر في تلك الفترة، ما يؤدي لارتباك وعرقلة مرورية، وتزاحم، ينتهي في أغلب الأحيان بوقوع حوادث متفاوتة الدرجات.

السرعة قبل الإفطار ممارسة دارجة بشكل ملحوظ خلال أيام شهر الخير، لاسيما في الساعة الأخيرة من نهار رمضان الفضيل، قبل أذان المغرب، وكأن الجميع يسابقون الزمن للوصول إلى بيوتهم، غير عابئين بما يسببونه من ازدحام وفوضى على الطرقات، وتشابك بين المركبات، وعصبية تحكم القيادة غير المتروية، المتهورة، غير محسوبة العواقب.

سيضيع وقت إضافي

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عن هذا الفعل المؤدي في الغالب إلى أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، قال اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة: المشكلة أن السرعة قبل الإفطار أصبحت عادة لدى معظم الناس، في حين لو تروى الواحد فيهم، لتجنب ارتكاب حوادث، أو التعرض لها، فإذا فكر قليلاً الفرد فيما يمكن أن يحدث له في الحالتين، لعرف أن ما كان يحاول توفيره وكسبه من الوقت، لن يكون، بل سيضيع منه وقت إضافي، حال وقوع أو ارتكاب حوادث ولو بسيطة.

لذا، المطلوب من الجميع تنظيم الوقت، لتجنب التعجل في القيادة قبيل انطلاق مدفع الإفطار، فيما كثفت القيادة الدوريات وقت الذروة، لضبط الحركة المرورية، ومواجهة أية عرقلة، وفي كل الأحوال التعاون قائم مع قائدي المركبات، والتسهيل عليهم، ومساعدتهم، وإرشادهم.

تفكير تعلمي

وبالنسبة للتركيبة النفسية لمرتكبي هذه الممارسة قال أستاذ د. أحمد النجار: مبدأ السرعة في اللحظات الأخيرة، أو العمل تحت ضغط، إحدى السمات الشخصية الموجودة في البشر، فبعض الأشخاص يحبون أداء المهام في اللحظات الأخيرة، ويظنون أن أداءهم يكون أكثر تميزاً، فيما يعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع الأدرينالين في الدم، وهو هرمون التحفز، فيما إذا طبقنا ذلك في مجال الصيام، سنجد أن كثيراً من الصائمين يفضلون عدم الجلوس لانتظار لحظة الإفطار، على اعتبار أن انتظارهم يشعرهم بالجوع والعطش، لذلك يفضلون شغل أنفسهم، بالنزول أحياناً كثيرة إلى الشوارع، إما لشراء احتياجات معينة، أو للف في الطرقات دونما هدف، ومن ثم يستدركهم الوقت فيقفلون عائدين بسرعة في اللحظات الأخيرة قبيل انطلاق المدفع.

وهناك فئة ثانية من الصائمين تضطرهم مهام عملهم إلى التأخر في العودة لمنازلهم، فيسرعون قدر إمكانهم في القيادة للوصول قبل المدفع، في حين من الضروري أن يتحلى الفرد بالذكاء، بأن يأخذ معه في سيارته زجاجة ماء، والتمر، حتى إذا أدركه الإفطار على الطريق، يمكن أن يشرب ويأكل، ولابد أن يعيد الفرد أسلوب تفكيره، إلى الكيفية الأمثل للحفاظ على حياته، دون تعريض نفسه والآخرين إلى مخاطر، والمشكلة أن الناس لا يتعلمون من أخطائهم، ولا يفكرون في كيفية التعامل مع مواقفهم الصعبة.

لابد من أن يتحلى الفرد بتفكير تعلمي، وبوعي، ويقظة، وهدوء، وانضباط.