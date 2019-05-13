حبيب غلوم يكشف جهود الشارقة في النهوض بواقع المسرح العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو: ”الخليج 365”

أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم أن دعم صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للحركة الفنية والمسرحية لا يقتصر فقط على الحركة المسرحية داخل الإمارات، بل يشمل أيضا المبادرات التي أعادت حركة المسرح العربي إلى الحياة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «على الخشبة» ضمن فعاليات الشارقة في «تورينو للكتاب»، وأدارتها الفنانة الإيطالية مديرة ومؤسسة «مهرجان سوق جنوة متعدد الثقافات» كارلا بيروليرو، وناقشت مسيرة المسرح الإماراتي ودور صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم الفنانين والحركة المسرحية داخل الإمارات وخارجها.

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وقال غلوم: «إن اهتمام سموه بالحركة المسرحية هو نتيجة لوعيه بأهمية المسرح في الارتقاء بالحس والوعي الفني للأفراد والمجتمعات، فسموه الذي يعتبر الإنسان محور العمل والسياسات والتنمية والتقدم، يدرك أن الاستثمار في الثقافة يحتاج إلى دعم الفنون كافة، وفي مقدمتها المسرح».

وأشار غلوم إلى أن الشارقة تحتضن 12 مهرجاناً مسرحياً بواقع مهرجان واحد لكل شهر، ونوه بالتشجيع الكبير الذي تحظى به الفرق المسرحية المحلية، موضحاً أن في الشارقة مراكز ثقافية عدة مجهزة، إلى جانب مركز التدريب المسرحي في الإمارة الذي ينظم اليوم دورتين شهرياً، إضافة إلى أكاديمية للفنون الأدائية التي تشكل إضافة نوعية وتوفر المعرفة لرواد الفنون المسرحية.

على المستوى العربي أشار غلوم إلى مهرجان المسرح العربي، الذي يقام سنويا في عاصمة عربية مختلفة، وبلغت عدد المهرجانات حتى الآن 10، وفي العام المقبل سترتفع إلى 20 مهرجاناً، وهو ما يشير إلى مستقبل واعد لهذا القطاع.

بدورها، قالت كارلا بيروليرو: «إن العالم العربي محظوظ بصاحب السمو حاكم الشارقة، واستعرضت مسيرة المسرح الإيطالي، وما يعانيه اليوم من تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة، ونوهت بالدور المهم للمسرح في المزج بين الثقافات، وكشفت عن أن اسم مهرجان سوق جنوة مشتق من كلمة (سوق) العربية، حيث يمثل المهرجان انعكاساً للتعدد والثراء الثقافي في المدينة».