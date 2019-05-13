شكرا لقرائتكم خبر عن حمد بن صراي يتتبع تاريخ العلاقات التجارية بين الإمارات وأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الدكتور حمد بن صراي، خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف تورينو الدولي للكتاب، عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع الإمارات بمختلف بلدان العالم، مستعرضاً عدداً من الوثائق التي تؤكد وجود علاقات بين الإمارات وإيطاليا تعود إلى القرن الأول الميلادي.
وأوضح ابن صراي، خلال الجلسة التي أدارها البروفسور فيليبو لاندي، بالخرائط والوثائق طرق الملاحة البحرية والسفر البري التي ربطت الإمارات ببلدان القارة الأوروبية منذ آلاف السنين، كاشفاً عن عدد من الآثار التي تؤكد وجود علاقات تجارية واقتصادية متبادلة بين الإمارات وإيطاليا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات بدأت من القبائل العربية التي كانت تعيش في الإمارات ومنطقة الخليج العربي.
وأكد ابن صراي، خلال الجلسة التي حملت عنوان: «من المراكز إلى القوافل»، أن اهتمام الإمارات بالآثار والحفريات يجسد اهتمامها بتحقيق التراكم التاريخي والحضاري، ويكشف جهودها في تعزيز علاقاتها الثقافية العميقة مع مختلف بلدان العالم.
وتحدث ابن صراي، عن دور المنظومة التعليمية في تعزيز الاهتمام بالتراث والتاريخ المادي والمعنوي للإمارات لدى الأجيال الجديدة.
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